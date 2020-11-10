В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 564 новых случая заболевания КВИ.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 564 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 117 336 случаев, из них:

в городе Алматы - 14990(+24),

в городе Нур-Султан - 14889(+22),

в ВКО - 12295 (+245),

в Атырауской области - 11366(+7),

в Карагандинской области - 10725(+14),

в ЗКО - 7300(+26),

в городе Шымкент - 5267(+1),

в Алматинской области - 5267(+17),

в СКО - 4776(+46),

в Павлодарской области - 4735(+47),

в Жамбылской области - 4225(+5),

в Акмолинской области - 4059(+44),

в Костанайской области - 3988(+63),

в Туркестанской области - 3426(+1),

в Мангистауской области - 3408(+0),

в Актюбинской области - 3370(+2),

в Кызылординской области - 3262(+0).

За прошедшие сутки в Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 62,

в Акмолинской области - 67,

в Актюбинской области - 15,

в Алматинской области - 8,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 78,

в Жамбылской области - 13,

в ЗКО - 2,

в Карагандинской области - 14,

в Костанайской области - 3,

в Кызылординской области - 11,

в Павлодарской области - 49.

Всего в стране выздоровели – 108 169 человек от COVID-19.

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