В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрированы 564 новых случая заболевания КВИ.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 564 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 117 336 случаев, из них:
в городе Алматы - 14990(+24),
в городе Нур-Султан - 14889(+22),
в ВКО - 12295 (+245),
в Атырауской области - 11366(+7),
в Карагандинской области - 10725(+14),
в ЗКО - 7300(+26),
в городе Шымкент - 5267(+1),
в Алматинской области - 5267(+17),
в СКО - 4776(+46),
в Павлодарской области - 4735(+47),
в Жамбылской области - 4225(+5),
в Акмолинской области - 4059(+44),
в Костанайской области - 3988(+63),
в Туркестанской области - 3426(+1),
в Мангистауской области - 3408(+0),
в Актюбинской области - 3370(+2),
в Кызылординской области - 3262(+0).
За прошедшие сутки в Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 62,
в Акмолинской области - 67,
в Актюбинской области - 15,
в Алматинской области - 8,
в Атырауской области - 4,
в ВКО - 78,
в Жамбылской области - 13,
в ЗКО - 2,
в Карагандинской области - 14,
в Костанайской области - 3,
в Кызылординской области - 11,
в Павлодарской области - 49.
Всего в стране выздоровели – 108 169 человек от COVID-19.
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