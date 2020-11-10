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Обновлены данные о коронавирусной пневмонии в Казахстане

За прошедшие сутки зафиксированы 11 случаев.

Фото : РСК Алматы10 ноября 2020, 09:02

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 10 ноября предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39 115, летальных случаев - 410, выздоровевших - 29203.

Смертность

За сутки от пневмонии с признаками КВИ умер один человек, от коронавируса - 6 человек.

Всего с 1 август от коронавирусной пневмонии скончались 410 человек, от коронавируса - 1905.


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