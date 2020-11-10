Минфин не освоил государственный бюджет

В списке министерств, которые не освоили бюджет, есть Минсельхоз, Минюст.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев назвал министерства, которые не освоили государственный бюджет. Среди причин неосвоения - длительное проведение конкурса и непредоставление актов выполненных работ. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в Минфине, Минсельхозе и Минюсте, передает корреспондент zakon.kz.

Расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, республиканского - на 99,7%, местных бюджетов - на 98%. Расходы республиканского бюджета составили 11 трлн 284 млрд тенге. Не исполнено - 32 млрд тенге, из них экономия - 8 млрд тенге, не освоено - 24 млрд тенге, - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании правительства.

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерстве финансов - 2 млрд тенге, министерстве сельского хозяйства - 1,9 млрд тенге, министерстве юстиции - 1,6 млрд тенге, министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности - 1,2 млрд тенге, министерстве экологии, геологии и природных ресурсов - 1,1 млрд тенге.

Среди основных причин неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур, процедур заключения договоров; непредоставление актов выполненных работ; проведение претензионно-исковой работы по защите интересов государства в суде; оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы.

Расходы местных бюджетов составили 6,4 трлн тенге, не исполнено - 128 млрд тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,3 трлн тенге. По предварительным данным, на 1 ноября им выделено 1,7 трлн тенге, из них освоено - 98,2%. Не исполнено - 31 млрд тенге, в том числе экономия - 7 млрд тенге, не освоено - 24 млрд тенге, - отметил глава Минфина.

Наибольшие неосвоение сложилось в Актюбинской области - 3,2 млрд тенге, Алматы - 3 млрд тенге, Северо-Казахстанской области - 2,5 млрд тенге, Западно-Казахстанской области - 2,3 млрд тенге, Туркестанской области - 1,9 млрд тенге.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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