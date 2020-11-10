Минимальный размер уставного капитала установили в Казахстане для платежных организаций

Они вводятся в действие с 1 июля 2021 года.

Постановлением правления Национального банка РК от 27 октября 2020 года установлены минимальные размеры уставного капитала платежной организации, передает zakon.kz.

Как отмечается, размеры установлены согласно закону "О платежах и платежных системах".

Так, установлен следующий минимальный размер уставного капитала для платежных организаций:

- 50 миллионов тенге для оказания платежных услуги по приему наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег;

- 30 миллионов тенге для оказания платежных услуг по реализации (распространению) электронных денег и платежных карточек;

- 40 миллионов тенге для оказания платежных услуг по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег;

- 30 миллионов тенге для оказания платежных услуг по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и передаче необходимой информации банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа или перевода либо принятия денег по данным платежам.

При совмещении платежных услуг минимальный размер уставного капитала платежной организации составляет:

- 100 миллионов тенге для платежных услуг: по приему наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег; по реализации (распространению) электронных денег и платежных карточек; по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег; по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и передаче необходимой информации банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа или перевода либо принятия денег по данным платежам.

- 90 миллионов тенге для платежных услуг: по приему наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег, услуги по реализации (распространению) электронных денег и платежных карточек; по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег.

- 80 миллионов тенге для платежных услуг: по приему наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег, услуги по реализации (распространению) электронных денег и платежных карточек; по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и передаче необходимой информации банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа или перевода либо принятия денег по данным платежам.

- 100 миллионов тенге для платежных услуг: по приему наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег; по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег; по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и передаче необходимой информации банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа или перевода либо принятия денег по данным платежам.

- 70 миллионов тенге для платежных услуг: по реализации (распространению) электронных денег и платежных карточек; по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег; по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и передаче необходимой информации банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа или перевода либо принятия денег по данным платежам.

- 50 миллионов тенге для платежных услуг по приему наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег услуги по реализации (распространению) электронных денег и платежных карточек.

- 90 миллионов тенге для платежных услуг: по приему наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег; по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег.

- 80 миллионов тенге для платежных услуг: по приему наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег; услуги по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и передаче необходимой информации банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа или перевода либо принятия денег по данным платежам.

- 40 миллионов тенге для платежных услуг: по реализации (распространению) электронных денег и платежных карточек; по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег.

- 30 миллионов тенге для платежных услуг: по реализации (распространению) электронных денег и платежных карточек; услуги по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и передаче необходимой информации банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по данным платежам.

- 70 миллионов тенге для платежных услуг: по приему и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег; по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и передаче необходимой информации банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа или перевода либо принятия денег по данным платежам.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2021 года.

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