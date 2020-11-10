В Павлодаре мужчина пытался разгромить магазин техники
Оказалось, что у него есть психическое заболевание.
В Павлодаре мужчина пытался разгромить магазин техники. Выяснилось, что у него есть психическое заболевание, передает zakon.kz.
В Сети появилось видео из магазина техники. На видео посетитель подошел к витрине со смартфонами и начал бросать их на пол. Один из консультантов попытался его остановить, но он бросил в него телефон. Завязалась перепалка. В итоге, мужчину усмирили силой и вызвали полицию и скорую помощь.
В полиции Павлодарской области сообщили, что это произошло 4 ноября в Павлодаре.
Прибывшими на место вызова полицейскими установлено, что молодой человек в магазине вел себя агрессивно, кидался на охрану, а затем разбросал несколько гаджетов. Выяснилось, что молодой человек имеет психическое заболевание, состоит на учете, а за 20 минут до "разгрома" в полицию позвонила женщина, сообщившая, что ее больной сын сбежал из дома, - говорится в сообщении.
Медики госпитализировали 28-летнего мужчину в больницу для прохождения курса лечения.
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НЕОБЫЧНЫЙ ВИЗИТ 04.11.2020 года в одном из магазинов, расположенных в городе Павлодаре по улице Лермонтова, посетитель раскидал сотовые телефоны, находящихся на витрине. После необычного визита, продавцы вызвали полицию и «скорую» помощь. Прибывшими на место вызова полицейскими установлено, что молодой человек в магазине вел себя агрессивно, кидался на охрану, а затем разбросал несколько гаджетов. Выяснилось, что молодой человек имеет психическое заболевание, состоит на учете, а за 20 минут до «разгрома» в полицию позвонила женщина, сообщившая, что ее больной сын сбежал из дома. Приехавшие сотрудники «скорой» помощи госпитализировали 28-летнего мужчину в больницу для прохождения курса лечения. #dp_pavlodar #qriim_mvdrk #polisia.kz
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