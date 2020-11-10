Оказалось, что у него есть психическое заболевание.

В Павлодаре мужчина пытался разгромить магазин техники. Выяснилось, что у него есть психическое заболевание, передает zakon.kz.

В Сети появилось видео из магазина техники. На видео посетитель подошел к витрине со смартфонами и начал бросать их на пол. Один из консультантов попытался его остановить, но он бросил в него телефон. Завязалась перепалка. В итоге, мужчину усмирили силой и вызвали полицию и скорую помощь.

В полиции Павлодарской области сообщили, что это произошло 4 ноября в Павлодаре.

Прибывшими на место вызова полицейскими установлено, что молодой человек в магазине вел себя агрессивно, кидался на охрану, а затем разбросал несколько гаджетов. Выяснилось, что молодой человек имеет психическое заболевание, состоит на учете, а за 20 минут до "разгрома" в полицию позвонила женщина, сообщившая, что ее больной сын сбежал из дома, - говорится в сообщении.

Медики госпитализировали 28-летнего мужчину в больницу для прохождения курса лечения.





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