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В Павлодаре мужчина пытался разгромить магазин техники

Оказалось, что у него есть психическое заболевание.

Фото : кадр из видео10 ноября 2020, 13:36

В Павлодаре мужчина пытался разгромить магазин техники. Выяснилось, что у него есть психическое заболевание, передает zakon.kz.

В Сети появилось видео из магазина техники. На видео посетитель подошел к витрине со смартфонами и начал бросать их на пол. Один из консультантов попытался его остановить, но он бросил в него телефон. Завязалась перепалка. В итоге, мужчину усмирили силой и вызвали полицию и скорую помощь.

В полиции Павлодарской области сообщили, что это произошло 4 ноября в Павлодаре.

Прибывшими на место вызова полицейскими установлено, что молодой человек в магазине вел себя агрессивно, кидался на охрану, а затем разбросал несколько гаджетов. Выяснилось, что молодой человек имеет психическое заболевание, состоит на учете, а за 20 минут до "разгрома" в полицию позвонила женщина, сообщившая, что ее больной сын сбежал из дома, - говорится в сообщении.

Медики госпитализировали 28-летнего мужчину в больницу для прохождения курса лечения.

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НЕОБЫЧНЫЙ ВИЗИТ 04.11.2020 года в одном из магазинов, расположенных в городе Павлодаре по улице Лермонтова, посетитель раскидал сотовые телефоны, находящихся на витрине. После необычного визита, продавцы вызвали полицию и «скорую» помощь. Прибывшими на место вызова полицейскими установлено, что молодой человек в магазине вел себя агрессивно, кидался на охрану, а затем разбросал несколько гаджетов. Выяснилось, что молодой человек имеет психическое заболевание, состоит на учете, а за 20 минут до «разгрома» в полицию позвонила женщина, сообщившая, что ее больной сын сбежал из дома. Приехавшие сотрудники «скорой» помощи госпитализировали 28-летнего мужчину в больницу для прохождения курса лечения. #dp_pavlodar #qriim_mvdrk #polisia.kz

Публикация от Организация (@dp_pavlodar) 9 Ноя 2020 в 10:06 PST


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