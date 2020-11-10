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В Актобе арестовали двух иностранцев, дебоширивших в поезде

Их привлекли к ответственности сразу по 4 статьям адмкодекса.

Фото : пресс-служба10 ноября 2020, 15:42

Транспортные полицейские составили на граждан Азербайджана и Узбекистана сразу 4 административных протокола, передает zakon.kz.

Сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Актобе с пассажирского поезда сообщением "Орал-Алматы" были сняты по акту начальника данного поезда двое мужчин, которые нарушали общественный порядок, - сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

По его словам, было установлено, что правонарушителями являются граждане Азербайджана и Узбекистана, которым 42 и 36 лет.

Мужчины в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя агрессивно, выражались нецензурной бранью в адрес других пассажиров, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, мешали спокойствию граждан, - рассказал пассажир поезда.

В итоге в отношении дебоширов составили четыре административных материала по ст. 434, 437, 440, 441 КРКобАП: за мелкое хулиганство, нарушение тишины, распитие алкогольных напитков, появление в общественных местах в состоянии опьянения и нарушение запрета потребления табачных изделий и электронных сигарет в отдельных общественных местах.

Постановлением Специализированного административного суда города Актобе иностранцы признаны виновными в совершении административных правонарушений и подвергнуты административному аресту сроком на 3 и на 2 суток.


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