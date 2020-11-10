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В Байконуре педофила приговорили к 15 годам тюрьмы

Приговор вступил в законную силу.

Фото : Pixabay10 ноября 2020, 15:55

Педофилу, который изнасиловал свою малолетнюю дочь, вынесли приговор в Байконуре, передает zakon.kz.

Прокуратура Байконура сообщает, что летом 2019 года гражданин У. изнасиловал свою малолетнюю дочь в городе Байконур.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Следственные действия проводили и российские, и казахстанские правоохранительные органы.

Несмотря на то, что мужчина был задержан на месте преступления, в суде мать девочки полностью изменила первоначальные показания, и попыталась увести от ответственности бывшего мужа. Суд затянулся на год.

Недавно суд огласил приговор. Он признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 лет в колонии максимальной безопасности. Приговор вступил в законную силу.


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