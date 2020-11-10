Алматинка 4 месяца не может избавиться от COVID-19
Также в мегаполисе выявляют завозные случаи заболевания КВИ.
Фото : pixabay.com10 ноября 2020, 17:14
В Алматы повторных случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Тем не менее, есть факты длительного носительства коронавируса. Об этом рассказал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.
Был 1 случай - длительное носительство коронавируса, больная обратилась в июне с диагнозом КВИ и когда сдавала анализы, результаты были положительные. И в августе был положительный результат. Потом наступило улучшение состояния, ее домой выписали на домашний карантин с положительным тестом, но без симптомов. При сдаче ПЦР в конце октября у нее вновь ПЦР-анализ положительный был, но без симптомов. Данный случай расценивается как длительное вирусоносительство, - рассказал Бекшин.
Также главный санврач рассказал, что с момента открытия международных рейсов с 6 октября по сегодняшний день в Алматы прибыло около 300 рейсов.
Среди прилетевших пассажиров выявлено 39 случаев, в основном заражаются наши соотечественники во время отдыха в Египте (14 случаев), в Турции (13 человек). Из ОАЭ прилетели 7 пассажиров с КВИ и из Беларуси 5 человек (из них 1 из Европы), - сказал Бекшин.
Альберт Ахметов
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