Алматинка 4 месяца не может избавиться от COVID-19

Также в мегаполисе выявляют завозные случаи заболевания КВИ.

В Алматы повторных случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Тем не менее, есть факты длительного носительства коронавируса. Об этом рассказал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Был 1 случай - длительное носительство коронавируса, больная обратилась в июне с диагнозом КВИ и когда сдавала анализы, результаты были положительные. И в августе был положительный результат. Потом наступило улучшение состояния, ее домой выписали на домашний карантин с положительным тестом, но без симптомов. При сдаче ПЦР в конце октября у нее вновь ПЦР-анализ положительный был, но без симптомов. Данный случай расценивается как длительное вирусоносительство, - рассказал Бекшин.

Также главный санврач рассказал, что с момента открытия международных рейсов с 6 октября по сегодняшний день в Алматы прибыло около 300 рейсов.

Среди прилетевших пассажиров выявлено 39 случаев, в основном заражаются наши соотечественники во время отдыха в Египте (14 случаев), в Турции (13 человек). Из ОАЭ прилетели 7 пассажиров с КВИ и из Беларуси 5 человек (из них 1 из Европы), - сказал Бекшин.

Альберт Ахметов

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