В Акмолинской области ужесточат карантинные меры

Меры будут ужесточены с 13 ноября.

Главсанврач Акмолинской области опубликовал новое постановление о ужесточении карантинных мер, передает zakon.kz.

Меры будут ужесточены с 13 ноября из-за прироста случаев заражения КВИ в регионе на 0,9%.

За последнюю неделю с 03 по 09 ноября т.г. зарегистрировано 254 случая COVID-19 (показатель на 100 тыс. - 32,3), за предыдущую - 159 случаев (показатель на 100 тыс. населения 19,4) прирост - 0,9% (рост на в 1,6 раза). За предыдущую неделю - 159 случаев (показатель на 100 тыс. населения - 19,4). Еженедельный прирост составляет 1,6 раза, - говорится в постановлении.

Вокруг Кокшетау будут выставлены санитарные посты. Жителям других областей нельзя будет попасть в город без ПЦР-справки.

Запрет въезда в карантинную зону города Кокшетау лиц, не проживающих в Акмолинской области, без наличия справок с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с момента получения которого прошло не более 3 суток, - значится в постановлении.

Жителям Кокшетау, села Красный яр, поселка Чайкино, поселка Станционный запрещается передвигаться на авто и в пешем порядке с 21.00 до 6.00, для остальных населенных пунктов области вводится запрет на передвижение с 23.00 до 6.00.

В будние дни в Кокшетау, селе Красный Яр, поселке Чайкино и поселке Станционном запрещается деятельность объектов общественного питания в выходные и праздничные дни, разрешается только доставка еды.

Режим работы продовольственных магазинов ограничивается с 9.00 до 20.00.

ТРЦ, торговые объекты, непродовольственные магазины в будние дни будут работать с 10.00 до 19.00, а по субботам - с 10.00 до 17.00 при заполняемости не более 30 процентов. Запрещается работа торгово-развлекательных центров, торговых объектов и непродовольственных магазинов по воскресеньям и праздничным дням, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

Школьникам будет разрешено обучение в традиционном формате во второй четверти с численностью детей в классах до 15 человек, в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1-го по 5-й классы, в международных школах до 7-го класса, по заявлению родителей при соблюдении комплектации не более 15 детей, за исключением городов Кокшетау, Степногорск, Атбасарского, Бурабайского, Жаксынского районов.

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