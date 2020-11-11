Количество новых случаев коронавируса возросло в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 117 904 случая, из них:

в городе Алматы - 15020(+30),

в городе Нур-Султан - 14926(+37),

в ВКО - 12532 (+237),

в Атырауской области - 11373(+7),

в Карагандинской области - 10737(+12),

в ЗКО - 7324(+24),

в городе Шымкент - 5270(+3),

в Алматинской области - 5269(+14),

в СКО - 4806(+30),

в Павлодарской области - 4787(+52),

в Жамбылской области - 4230(+5),

в Акмолинской области - 4104(+45),

в Костанайской области - 4049(+61),

в Туркестанской области - 3428(+2),

в Мангистауской области - 3410(+2),

в Актюбинской области - 3377(+7),

в Кызылординской области - 3262(+0).

За прошедшие сутки в Казахстане 218 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 57

Акмолинская область - 19

Актюбинская область - 5

Алматинская область - 8

Атырауская область - 4

Восточно-Казахстанская область - 81

Западно-Казахстанская область - 1

Карагандинская область - 11

Костанайская область - 9

Кызылординская область - 6

Павлодарская область - 15

Туркестанская область - 2

Итого выздоровевших в Казахстане - 108387.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!