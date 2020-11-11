Количество новых случаев коронавируса возросло в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрированы 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 117 904 случая, из них:
в городе Алматы - 15020(+30),
в городе Нур-Султан - 14926(+37),
в ВКО - 12532 (+237),
в Атырауской области - 11373(+7),
в Карагандинской области - 10737(+12),
в ЗКО - 7324(+24),
в городе Шымкент - 5270(+3),
в Алматинской области - 5269(+14),
в СКО - 4806(+30),
в Павлодарской области - 4787(+52),
в Жамбылской области - 4230(+5),
в Акмолинской области - 4104(+45),
в Костанайской области - 4049(+61),
в Туркестанской области - 3428(+2),
в Мангистауской области - 3410(+2),
в Актюбинской области - 3377(+7),
в Кызылординской области - 3262(+0).
За прошедшие сутки в Казахстане 218 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 57
Акмолинская область - 19
Актюбинская область - 5
Алматинская область - 8
Атырауская область - 4
Восточно-Казахстанская область - 81
Западно-Казахстанская область - 1
Карагандинская область - 11
Костанайская область - 9
Кызылординская область - 6
Павлодарская область - 15
Туркестанская область - 2
Итого выздоровевших в Казахстане - 108387.
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