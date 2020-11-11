Скачок заболевания коронавирусной пневмонией зарегистрирован в Казахстане

За прошедшие сутки зафиксированы 242 случая.

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 11 ноября опубликовал Минздрав, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 242 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 83 человека выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39357, летальных случаев - 410, выздоровевших - 29286.

Смертность

При этом не зарегистрировано ни одного летального исхода от пневмонии с признаками КВИ. От коронавируса за сутки скончались 6 человек.

Всего с начала пандемии от КВИ умерли 1911 человек, от пневмонии - 410.

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