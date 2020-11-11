Скачок заболевания коронавирусной пневмонией зарегистрирован в Казахстане
За прошедшие сутки зафиксированы 242 случая.
Фото : Shutterstoc11 ноября 2020, 09:01
Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 11 ноября опубликовал Минздрав, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зафиксированы 242 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 83 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39357, летальных случаев - 410, выздоровевших - 29286.
Смертность
При этом не зарегистрировано ни одного летального исхода от пневмонии с признаками КВИ. От коронавируса за сутки скончались 6 человек.
Всего с начала пандемии от КВИ умерли 1911 человек, от пневмонии - 410.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5047278-b4454d07a6f9c5cb202bd5ab4e94d0e9
Сейчас читают