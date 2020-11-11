Самолет из Атырау в Нур-Султан столкнулся со стаей птиц

На борту было 115 пассажиров.

Самолет, летевший из Атырау в Нур-Султан, столкнулся со стаей птиц. Его пришлось развернуть, пилота планируют представить к награде, передает zakon.kz.

В Сети появились кадры из самолета, который летел в Нур-Султан. Одна из пассажирок, почувствовав неладное, стала паниковать.

Мы горим? Самолет горит? - спрашивает она.

Сейчас если будет какая-нибудь информация, нам скажут, - успокаивают ее остальные пассажиры.

В авиакомпании SCAT рассказали, что на борту было 115 пассажиров. В процессе набора высоты, на самолет налетела стая крупных птиц. Предположительно гуси или утки.

Командир судна Иван Карпович принял решение о возвращении в порт вылета. Посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно.

Авиакомпания отменила рейс. Пассажирам, которые захотели изменить дату вылета оформили перебронирование. Тем, кто не захотел перебронировать, вернули деньги.

Авиакомпания планирует представить пилота к награждению медалью. Он работает в компании более 10 лет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!