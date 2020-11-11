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Мурал с Виктором Цоем появился в Алматы

Длина мурала 150 метров.

Фото : "Хабар 24"11 ноября 2020, 10:53

В Алматы на заборе бывшего автопарка появился мурал с Виктором Цоем, передает zakon.kz.

"Хабар 24" сообщает, что длина мурала составляет 150 метров, а высота - 4 метра. Над ним 2 недели работали 5 художников.

На мурале изображено самое высокое здание Алматы в 70-е годы - гостиница "Казахстан", также изображены горы Алатау, высокогорный спортивный комплекс "Медеу" и музыкант Виктор Цой.

Портрет Цоя был уже нарисован в процессе создания стенки. До этого его в эскизе не было, но с ребятами решили использовать его, так как он – неотъемлемая часть истории Алматы. Нашли редкие фотографии. Искали в Интернете на каких-то сайтах, вроде нашли какую-то подходящую фотографию и решили ее использовать, - говорит художник Дидар Сатпаев.

Символов в мурале очень много. Идеи рождались прямо на ходу. Например, национальный орнамент, красные маки, тюльпаны, кот на заборе и парящий над городом орел.

Отмечается, что мурал скоро исчезнет, потому что на этом месте строится жилой комплекс. Художники не расстраиваются: их работа в ближайший год точно будет радовать горожан.


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