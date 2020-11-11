Дарига Назарбаева: Женщины готовы взять на себя больше ответственности

В своем выступлении Дарига Назарбаева отметила женщин, которые в период пандемии помогали нуждающимся, социальным учреждениям, снабжали медикаментами, оборудованием, горячим питанием инфекционные больницы.

Директор Фонда Нурсултана Назарбаева, председатель попечительского совета Объединения женских сил "Альянс женских сил Казахстана" Дарига Назарбаева приняла участие в онлайн-форуме Альянса, сообщает zakon.kz.

В мероприятии также участвовали около 100 представительниц 19 региональных подразделений Альянса областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Жезказган и Семей.

В своем выступлении Дарига Назарбаева отметила женщин, которые в период пандемии помогали нуждающимся, социальным учреждениям, снабжали медикаментами, оборудованием, горячим питанием инфекционные больницы. Особые слова признательности были сказаны женщинам-врачам, медсестрам, санитаркам за их преданность своей профессии, отзывчивость и добросердечность, которые спасли много жизней, дали надежду людям.

Дарига Назарбаева подчеркнула, что важным событием этого года с точки зрения реализации гендерной политики стало участие женщин в праймериз в партии "Нур-Отан". Из 10 990 зарегистрированных участников внутрипартийного отбора - 4033 женщины. То есть женщины составили 36,7 процентов от общего количества кандидатов.

Особо хочу выделить участие Альянса женских сил. Около 40 процентов женщин-участниц праймериз были его представительницами. Это и есть участие в кадровой политике на деле. Альянс провел большую подготовительную работу. Был сформирован республиканский кадровый резерв из 1500 женщин. Профессиональных, узнаваемых, успешных, - сказала она.

Продолжая свое выступление, Дарига Назарбаева обратила внимание на актуальность проблем, вынесенных на обсуждение участниц форума Альянса женских сил, подчеркнув необходимость выработать конкретные предложения по улучшению положения женщин в Казахстане.

По мере взросления каждая женщина становится лидером. Их этому учит жизнь. Лидерство — это прежде всего высочайшее чувство ответственности. За свою жизнь, за всех тех, кого мы любим. Это наши родители, братья и сестры, мужья, дети, друзья и коллеги. Именно поэтому женщинам так понятны цели общественного развития. Общее благо, мир и благополучие, успех страны для них неразрывно связаны со счастьем и благополучием в родном доме, в семье, - отметила она.

Дарига Назарбаева считает, что казахстанские женщины готовы взять на себя больше ответственности на уровне аулов, городов, областей, на уровне республики. Они к этому готовы и с точки зрения опыта, и с точки зрения необходимых профессиональных компетенций.

В свою очередь Председатель Альянса женских сил Раушан Сарсембаева рассказала о результатах работы Альянса женских сил, отметив, что при активном участии организации приняты поправки в законы о выборах и о политических партиях, согласно которым партийные списки формируются с учетом не менее 30% женщин и молодежи. Также запущена онлайн-школа женского политического лидерства, в которой прошли обучение более 330 женщин. При участии Альянса внесено более 15 поправок в законопроект по вопросам семейной и гендерной политики, свыше 50 поправок по законопроекту о противодействии насилию в семейно-бытовой сфере, проведено более 67 благотворительных акций по поддержке медицинских работников и социально уязвимых семей в условиях пандемии коронавируса.

В течение 2-х часовой онлайн-конференции участницы обсуждали актуальные проблемы: продвижение на уровень принятия решений, защиту прав женщин и борьба с бытовым насилием, расширение экономических возможностей, поддержка социально-уязвимых категорий, повышение статуса женщин в обществе, - говорится в сообщении пресс-службы Фонда Нурсултана Назарбаева.

Во время обсуждения особое внимание было привлечено к проблеме роста бытового насилия. За последние 5 лет количество уголовных преступлений в семейно-бытовой сфере увеличилось в два раза. При этом 37,8% преступлений с применением насилия были совершены против женщин.

В завершении мероприятия участникам была презентована новая "Дорожная карта Альянса по повышению качества жизни женщин в Казахстане на 2021-2023 гг" и представлена резолюция Форума Альянса женских сил Казахстана.

Справочно: Альянс женских сил Казахстана – самая крупная организация в форме ОЮЛ, которая объединяет около 140 неправительственных организаций, работающих в сфере защиты прав женщин, детей, людей с особыми потребностями и развитии гендерного равенства. Миссией Альянса является повышение статуса и качества жизни женщин, детей и людей с особыми потребностями в Казахстане.

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