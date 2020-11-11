Токаев и Путин обсудили ситуацию в Карабахе

Лидеры двух стран подтвердили стратегический и союзнический характер отношений между Казахстаном и Россией.

В ходе беседы главы государств обсудили актуальные аспекты казахстанско-российского сотрудничества. Президенты также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Казахстана и России в рамках международных организаций и интеграционных объединений, сообщает zakon.kz.

Особое внимание было уделено ситуации вокруг Нагорного Карабаха, передает сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил посредническую роль России и лично Владимира Путина в достижении соглашения между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Договоренность о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха, достигнутая при активном содействии России, является крайне важным решением, которое обеспечивает необходимое перемирие в этом многолетнем конфликте. Выражаю надежду на соблюдение положений совместного заявления заинтересованными сторонами, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры двух стран подтвердили стратегический и союзнический характер отношений между Казахстаном и Россией.

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