В работе Instagram произошел сбой

Большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты (около 86%).

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг в ряде стран, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Бразилии, Колумбии, Чили, Франции, Украины, Австралии.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты (около 86%), 7% жалуются на трудности при просмотре сторис, еще у 6% не работает сайт.

О проблемах в работе соцсети также сообщалось 10 и 11 ноября.

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