В работе Instagram произошел сбой
Большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты (около 86%).
Фото : РБК12 ноября 2020, 08:25
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг в ряде стран, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наибольшее число жалоб поступает из США, Бразилии, Колумбии, Чили, Франции, Украины, Австралии.
По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты (около 86%), 7% жалуются на трудности при просмотре сторис, еще у 6% не работает сайт.
О проблемах в работе соцсети также сообщалось 10 и 11 ноября.
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