В Казахстане предложили ввести налог на роскошь

Речь идет о налогообложении предметов роскоши, к примеру, яхты, самолеты, элитная недвижимость, дорогие автомобили и драгоценности.

Депутат Сената Марат Бахтиярулы на пленарном заседании предложил ввести налог на роскошь, передает корреспондент zakon.kz.

По словам сенатора, состоятельные казахстанцы должны нести социальную ответственность перед народом и направлять свои богатства в развитие страны.

Введение специального налога на роскошь сегодня является очень актуальным вопросом. (…) За 30 лет независимости мы стали свидетелями значительного увеличения разрыва между богатыми и бедными группами в стране. Здесь речь идет о налогообложении предметов роскоши, к примеру, яхты, самолеты, элитная недвижимость, дорогие автомобили, драгоценности. Я считаю, что введение налога на роскошь может создать справедливую систему налогообложения в Казахстане. В этой связи вопрос: хотелось бы узнать вашу позицию по этому поводу, планируете ли вы повысить налог на роскошь в будущем? - спросил сенатор министра национальной экономики.

Отвечая на вопрос, глава МНЭ Руслан Даленов отметил, что налог на роскошь ведомством рассматривался, планы по его введению есть.

В настоящее время в налогообложении предусмотрены справедливые принципы, и налог на роскошь является одним из эффективных способов. На сегодняшний день ставка ИПН равна 10%. То есть, у кого маленькие доходы, для них используются низкие ставки налогообложения. Здесь применяется дифференцированный способ по налогу на транспорт, имущество, есть большая разница. Если стоимость имущества высокая, то естественно (налог) большой будет. И по налогу на транспорт тоже такая разница есть, она составляет от 8 000 до 600 тыс. тенге. Также на алкоголь, табак, акцизы взимаются дополнительные налоги, - пояснил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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