Почти 400 тысяч казахстанцев выплатили 5,5 млрд тенге налогов в рамках амнистии

При этом пени было списано порядка 612,2 млн тенге.

На начало налоговой амнистии общая задолженность по 1,5 млн физических лиц составляла 26,3 млрд тенге, в том числе сумма основного долга 21,8 млрд тенге, пени 4,5 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

Так, по состоянию на 6 ноября текущего года, налоговой амнистией воспользовались почти 400 тысяч физлиц, которые погасили долги на сумму 5,5 млрд тенге, при этом пени было списано порядка 612,2 млн тенге.

В лидерах по списанию пени по налогу на транспортные средства – город Алматы. Житель южного мегаполиса погасил долг в размере 2,3 млн тенге и ему была списана накопившаяся пеня в размере почти 1,6 млн тенге.

Между тем житель Шымкента выплатил сумму основного долга по земельному налогу в размере 1,4 млн тенге, таким образом он освобожден от пени в сумме 209 809 тенге.

Рейтинг по списанию пени по налогу на имущество возглавил житель Нур-Султана. Чтобы избавиться от пени, превысившей 260 тыс.тенге тенге, он уплатил основной долг на сумму 515 586 тенге.





Как отметили в комитете, для списания пени обращаться никуда не нужно. Достаточно оплатить основную сумму долга. Пеня будет списана автоматически. Во всех территориальных подразделениях органов государственных доходов созданы комиссии по списанию пени.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолжности по налогам можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, перейдя по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web, а также с помощью мобильного приложения eSalyq mobile (AppStore, PlayMarket).

КГД напоминает, что налоговая амнистия завершится 31 декабря 2020 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!