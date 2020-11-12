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Иностранцы организовали финансовую пирамиду в Казахстане 

Они развернули свою незаконную деятельность в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск.

Фото : fincult.info12 ноября 2020, 15:01

Иностранные граждане развернули незаконную деятельность финансовой пирамиды в пяти городах страны, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт организации финансовой пирамиды иностранными гражданами.

Установлено, что организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании "Unique finance", предлагали населению инвестировать денежные средства в ценные бумаги крупных международных компаний, таких как "Pepsi", "Nike", "Microsoft", "Ford", "BMW".

Вкладчикам же было обещано ежемесячное получение прибыли в размере 6% от общей вложенной суммы, а также 5% от суммы вклада нового партнера, при его подписании. Следует отметить, что минимальный взнос в данную компанию составляет 1000 долларов США, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Но фактически организаторы пирамиды присваивали денежные средства вкладчиков, предоставляя взамен фальшивые акции "брендовых" компаний.

Они развернули свою незаконную деятельность в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск, - сообщили в ведомстве.

Казахстанцам рекомендовали обратиться с заявлением в полицию в случае вложения денежных средств в компанию "Unique finance".


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