Более 800 школьников заразились коронавирусом в Казахстане
Из них 261 - учащиеся в дежурных классах.
Фото : акимат12 ноября 2020, 16:39
Вице-министр, главный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге рассказал о случаях коронавируса среди школьников, передает zakon.kz.
Согласно статистике, с начала учебного года зарегистрировано 825 случаев коронавируса среди школьников, из них 261 - учащиеся в дежурных классах, 564 - среди детей, обучающихся на дому.
За последнюю неделю зарегистрировано 62 случая коронавируса среди школьников, обучающихся в дежурных. Факты выявлены в 9 регионах. Наибольшее число в ВКО - 32 случая, в Павлодарской области - 12, в ЗКО - 5. В остальных регионах - единичные случаи.
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