В Балхаше рухнуло здание

Пострадали четыре работника автомастерской.

В Балхаше произошло обрушение недействующего здания, передает zakon.kz со ссылкой на МЧС.

Рухнула стена на ориентировочной площади 360 кв.м.

В результате обрушения от обломков кирпичей получили различные травмы четыре человека, находившиеся в соседнем здании автомастерской, - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Кроме того, были повреждены крыша, стена, оконные проемы рядом стоящего действующего цеха автомастерской, а также оборудование и три легковых автомобиля.

Четверо мужчин – работники автомастерской, после осмотра врачей отпущены домой.

Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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