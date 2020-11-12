В Балхаше рухнуло здание
Пострадали четыре работника автомастерской.
Фото : МЧС РК12 ноября 2020, 17:32
В Балхаше произошло обрушение недействующего здания, передает zakon.kz со ссылкой на МЧС.
Рухнула стена на ориентировочной площади 360 кв.м.
В результате обрушения от обломков кирпичей получили различные травмы четыре человека, находившиеся в соседнем здании автомастерской, - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.
Кроме того, были повреждены крыша, стена, оконные проемы рядом стоящего действующего цеха автомастерской, а также оборудование и три легковых автомобиля.
Четверо мужчин – работники автомастерской, после осмотра врачей отпущены домой.
Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.
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