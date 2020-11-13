Сотрудник посольства завез коронавирус в Казахстан

В настоящее время сотрудник посольства Российской Федерации на 14 дневном карантине в столице.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz

Сотрудник посольства завез коронавирус в Нур-Султан, передает zakon.kz. Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил о положительном результате на COVID-19 у сотрудника внешнеполитического ведомства. Сотрудник посольства Российской Федерации после прибытия международным авиарейсом в город Нур-Султан сдал анализ методом ПЦР на COVID-19. По результатам лабораторных исследований у гражданина России выявлена коронавирусная инфекция. В настоящее время сотрудник посольства Российской Федерации на 14 дневном карантине в столице, - сообщил Байгабулов. В своей анкете мужчина указал, что он гражданин РФ, место работы МИД, пребывание- посольство Российской Федерации.

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