Сотрудник посольства завез коронавирус в Казахстан
В настоящее время сотрудник посольства Российской Федерации на 14 дневном карантине в столице.
Фото : rus.azattyq-ruhy.kz13 ноября 2020, 10:45
Сотрудник посольства завез коронавирус в Нур-Султан, передает zakon.kz.
Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил о положительном результате на COVID-19 у сотрудника внешнеполитического ведомства.
Сотрудник посольства Российской Федерации после прибытия международным авиарейсом в город Нур-Султан сдал анализ методом ПЦР на COVID-19. По результатам лабораторных исследований у гражданина России выявлена коронавирусная инфекция. В настоящее время сотрудник посольства Российской Федерации на 14 дневном карантине в столице, - сообщил Байгабулов.
В своей анкете мужчина указал, что он гражданин РФ, место работы МИД, пребывание- посольство Российской Федерации.
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