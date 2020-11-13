Горячие новости
Читайте также

Сотрудник посольства завез коронавирус в Казахстан

В настоящее время сотрудник посольства Российской Федерации на 14 дневном карантине в столице.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz13 ноября 2020, 10:45

Сотрудник посольства завез коронавирус в Нур-Султан, передает zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил о положительном результате на COVID-19 у сотрудника внешнеполитического ведомства.

Сотрудник посольства Российской Федерации после прибытия международным авиарейсом в город Нур-Султан сдал анализ методом ПЦР на COVID-19. По результатам лабораторных исследований у гражданина России выявлена коронавирусная инфекция. В настоящее время сотрудник посольства Российской Федерации на 14 дневном карантине в столице, - сообщил Байгабулов.

В своей анкете мужчина указал, что он гражданин РФ, место работы МИД, пребывание- посольство Российской Федерации.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты