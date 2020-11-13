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КНДР тренирует боевых дельфинов

На кадрах видны загоны для дельфинов, расположенные рядом с доками и портом с военными кораблями.

Фото : aif.ru13 ноября 2020, 12:30

Северная Корея может тренировать боевых дельфинов. Об этом говорится в докладе некоммерческого Военно-Морского института США, передает zakon.kz.

Такой вывод был сделан после изучения снимков со спутника. На кадрах видны загоны для дельфинов, расположенные рядом с доками и портом с военными кораблями.

В докладе отмечается, что возможная программа действует по меньшей мере с 2015 года.

Военно-морской флот США впервые использовал морских млекопитающих, включая дельфинов и морских львов, в военных целях — таких как обнаружение мин и вражеских пловцов. На сегодняшний день, по данным Fox News, такую же программу использует российский флот в Арктике и Черном море.

Сообщается, что Северная Корея выращивает дельфинов для дельфинария в Пхеньяне. В институте предположили, что из-за тесного взаимодействия между военным и гражданским аппаратом страны, выращенных дельфинов могут использовать в военно-морском флоте.


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