КНДР тренирует боевых дельфинов

На кадрах видны загоны для дельфинов, расположенные рядом с доками и портом с военными кораблями.

Северная Корея может тренировать боевых дельфинов. Об этом говорится в докладе некоммерческого Военно-Морского института США, передает zakon.kz.

Такой вывод был сделан после изучения снимков со спутника. На кадрах видны загоны для дельфинов, расположенные рядом с доками и портом с военными кораблями.

New Evidence Suggests North Korea has a Naval Marine Mammal Program - USNI Newshttps://t.co/LPXTOXVWJ0 pic.twitter.com/m7lA3eemnZ — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) November 12, 2020

В докладе отмечается, что возможная программа действует по меньшей мере с 2015 года.

Военно-морской флот США впервые использовал морских млекопитающих, включая дельфинов и морских львов, в военных целях — таких как обнаружение мин и вражеских пловцов. На сегодняшний день, по данным Fox News, такую же программу использует российский флот в Арктике и Черном море.

Сообщается, что Северная Корея выращивает дельфинов для дельфинария в Пхеньяне. В институте предположили, что из-за тесного взаимодействия между военным и гражданским аппаратом страны, выращенных дельфинов могут использовать в военно-морском флоте.

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