"Злой гений" Головкина выбрал соперника на ближайший бой - СМИ

Оба не выходили на ринг со времен локдауна.

Знаменитый мексиканец, чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Канело Альварес (53-1-2, 36 нокаутов) проведет следующий бой в декабре в Техасе. Поединок пройдет в суперсреднем весе, передает zakon.kz.

Как сообщили изданию ESPN KnockOut источники, близкие к переговорам, соперником Альвареса станет Каллум Смит (27-0, 19 нокаутов) . владеющий обладателем пояса WBA Super во втором среднем весе. Таким образом, на кону будут титулы WBA Super, The Ring и даже вакантный пояс WBC (поскольку Смит является обладателем титула WBC Diamond, а Канело — WBC Franchise дивизионом ниже).

Точный день боя еще не определен, но ожидается, что это будут выходные 18-20 декабря.

Если информация подтвердиться, Смит станет первым, с кем проведет бой Альварес с того момента, как объявил себя свободным агентом и со времен коронавирусного локдауна. Тогда это будет означать, что его первым деловым партнером будет Эдди Хирн из Matchroom, и что для Канело очень жизнеспособно вернуться с DAZN на территорию США, хотя теперь он сам является его промоутером и имеет возможности самостоятельно совершать многомиллионные сделки.

Основная физическая разница между Канело и Каллумом заключается в росте, поскольку разница составляет 18 сантиметров, а по возрасту у боксеров паритет, обоим по 30 лет.

Добавим, что третьей встречи с Альваресом ждет казахстанец, чемпион мира IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 нокаутов), который не выходил на ринг после объявления первого локдауна из-за пандемии.

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