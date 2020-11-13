Как живут жители городов, находящиеся в "красной" зоне.

В Восточно-Казахстанской области с 1 ноября возвращены блокпосты по периметру региона, а уже третьего 3-го числа Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса официально включила ВКО в "красную" зону, передает zakon.kz.

Однако недолго она оставалась одна в "красном списке". 9 ноября к ней присоединилась Павлодарская, а 12-го Западно-Казахстанская и Костанайская области.

Теперь всем жителям и гостям "алых территорий", чтобы въехать или выехать в "красные зоны" теперь необходима справка с отрицательным ПЦР–тестом. Без него сейчас туда нельзя попасть ни автомобилем, ни поездом, ни самолетом.

Блокпосты и зоны прибытия, как и весной, охраняются сотрудниками полиции и военнослужащими. В компанию к ним приставлены санитарные врачи. Они, как и прежде, измеряют температуру подходящих к посту людей.

Есть сознательные граждане, есть те, кто думает, что проедут. Но таких мы разворачиваем, и они едут по месту жительства, - рассказывает о карантинных буднях старший одного из павлодарских блок-постов подполковник полиции Бауыржан Нургалиев.

В Павлодаре теперь наложены ограничения и на другие сферы жизни: учебные заведения, торгово-развлекательные центры, объекты спорта, культуры и искусства, места общественного питания. Для некоторых такие новости хотя и не стали совсем уж неожиданными, однако радости не вызвали, так как могут обернуться большими потерями.

Так, например, кафе и рестораны, работавшие до этого до 22:00, теперь смогут обслуживать посетителей лишь до восьми часов вечера. Во сколько им теперь обойдутся дополнительные часы отдыха, сейчас никто не знает. И такие опасения не только у хозяев и сотрудников общепита, а практически у работников малого и среднего бизнеса.

Как живут и работают в "красных" условия жители региона? Что изменилось? Что предпринимают в этих условия местные власти? Узнал корреспондент "Первого канала "Евразия" Даурен Хаиргельдин. Смотрите в программе "Аналитика" в это воскресенье, 15 ноября в 20.00.

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