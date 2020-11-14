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Вирусолог назвал людей, которым не грозит тяжелая форма коронавируса

Те, кто переносит инфекцию в легкой форме, менее опасны для общества.

Фото : zakon.kz.14 ноября 2020, 10:12

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, кто менее подвержен риску перенести коронавирус в тяжелой форме, сообщает zakon.kz со ссылкой на Парламентскую газету.

Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает, — высказался Зверев.

Также специалист ответил на вопрос, могут ли больные в легкой форме быть менее заразными, чем заболевшие в тяжелой форме.

Очень важна доза заражения. <…> Понятно, что вероятность заражения от людей с тяжелой формой, у которых выделение этого вируса в большом количестве происходит постоянно, выше. Но прямой зависимости здесь нет, — подчеркнул он.

Зверев при этом отметил, что те, кто переносит инфекцию в легкой форме, менее опасны для общества.


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