Грязный воздух в городах связан с высоким распространением COVID-19

Полученные результаты свидетельствуют о том, что длительное воздействие загрязняющих веществ сделало население страны восприимчивым к распространению вируса.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что качество окружающей среды, по-видимому, является сильным показателем того, что случаи заболевания будут расти быстрее в регионе, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Для этого исследования доктор Раджан Чакрабарти и его коллеги изучили более 43 факторов - в том числе плотность населения, возрастное распределение и как быстро в регионе вводили ограничения - в различных городах и поселках по всей стране.

Команда решила свести к нулю качество воздуха, признав возможную связь между уровнем R, который оценивает количество людей, зараженных вирусом, и уровнем PM2.5 - загрязненных частиц воздуха.

Используя компьютерные модели, они определили, что скорость R увеличивается на 0,25 на каждые 10% увеличения роста опасных химических веществ, таких как сульфат, диоксид азота или аммоний, обнаруженные в частицах PM2.5.

Авторы статьи заявили, что необходимы дополнительные исследования для определения связи между длительным воздействием загрязнения окружающей среды и факторами риска для вируса, такими как респираторные проблемы.

Они отметили, что полученные результаты свидетельствуют о том, что длительное воздействие загрязняющих веществ сделало население страны восприимчивым к распространению вируса.

Хотя исследование не может дать представление о потенциальных биологических механизмах, результаты показывают, что длительное воздействие мелкодисперсных частиц загрязнения воздуха увеличивает распространение COVID-19, - писали авторы исследования.

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