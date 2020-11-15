Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 120 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 120 463 случая, из них:

в городе Алматы - 15211(+45),

в городе Нур-Султан - 15158(+48),

в ВКО - 13508 (+236),

в Атырауской области - 11421(+12),

в Карагандинской области - 10804(+17),

в ЗКО - 7457(+40),

в Алматинской области - 5349(+28),

в городе Шымкент - 5292(+5),

в СКО – 4989(+54),

в Павлодарской области - 4984(+50),

в Костанайской области - 4263(+52),

в Жамбылской области - 4253(+4),

в Акмолинской области - 4249(+34),

в Туркестанской области - 3436(+1),

в Мангистауской области - 3416(+1),

в Актюбинской области - 3405(+3),

в Кызылординской области - 3268(+0).

В Казахстане 368 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 56,

в Акмолинской области - 99,

в Актюбинской области - 6,

в Алматинской области - 8,

в Атырауской области - 3,

в ВКО - 98,

в ЗКО - 14,

в Карагандинской области - 14,

в Кызылординской области - 7,

в Павлодарской области - 28,

в СКО - 35.

Всего в стране выздоровели – 109 643 человека от COVID-19.

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