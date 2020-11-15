Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 120 тысяч
За прошедшие сутки зарегистрированы 630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 120 463 случая, из них:
в городе Алматы - 15211(+45),
в городе Нур-Султан - 15158(+48),
в ВКО - 13508 (+236),
в Атырауской области - 11421(+12),
в Карагандинской области - 10804(+17),
в ЗКО - 7457(+40),
в Алматинской области - 5349(+28),
в городе Шымкент - 5292(+5),
в СКО – 4989(+54),
в Павлодарской области - 4984(+50),
в Костанайской области - 4263(+52),
в Жамбылской области - 4253(+4),
в Акмолинской области - 4249(+34),
в Туркестанской области - 3436(+1),
в Мангистауской области - 3416(+1),
в Актюбинской области - 3405(+3),
в Кызылординской области - 3268(+0).
В Казахстане 368 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 56,
в Акмолинской области - 99,
в Актюбинской области - 6,
в Алматинской области - 8,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 98,
в ЗКО - 14,
в Карагандинской области - 14,
в Кызылординской области - 7,
в Павлодарской области - 28,
в СКО - 35.
Всего в стране выздоровели – 109 643 человека от COVID-19.
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