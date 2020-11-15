Свыше 300 деревьев вырубили неизвестные в ВКО

Нанесен ущерб природе в сумме 314 103 тенге.

В Восточном Казахстане неизвестные вырубили свыше 300 деревьев, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИА "Semeyainasy.kz".

В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что сотрудниками данного ведомства выявлены два очередных факта незаконной рубки леса. Во время проведения проверки 12-13 ноября 2020 года на территории государственного лесовладельца АО "НК "Казавтожол", а именно на 14-21 километре до села Саратов с поворота на село Украинка республиканской автодороги "Усть-Каменогорск – Семей", обнаружены пни деревьев, спиленные ветки, следы от проведенной рубки.

На данный участок разрешения на проведение рубок в 2019-2020 гг. не выдавалось. После проведения перечета деревьев выявлено, что всего вырублено 336 деревьев, из них 232 дерева породы тополь, 79 деревьев породы ольха и 25 деревьев породы клен. Нанесен ущерб природе в сумме 314103 тенге, – проинформировали в инспекции.

Второй факт незаконной рубки леса выявлен на административной территории Уланского района ВКО, а именно на 23 километре автомобильной дороги "Усть-Каменогорск – Бозанбай" с левой стороны побережья реки Сібе. Здесь обнаружены 19 спиленных деревьев породы тополь. Объем незаконно вырубленной древесины составил 35,93 куб.метров, нанесен ущерб природе в сумме 99813 тенге.

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