Чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе стартовал в Шымкенте

Ввиду ограничении по количеству участников, на республиканском первенстве примут участие спортсмены из шести регионов.

13 ноября в городе Шымкент стартовал чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Ввиду ограничении по количеству участников, на республиканском первенстве примут участие спортсмены из шести регионов. Всего в турнире принимают участие 100 участников.

Стали известны результаты первых соревновательных дней.

В первый соревновательный день за медали боролись стрелки в упражнении ПП-3 (пневматический пистоле) среди мужчин и женщин.

Среди женщин победу одержала Ольга Аксенова. На втором месте расположилась Ирина Локтионова. Замкнула тройку лидеров Елена Файнберг.

У мужчин лучшего результата добился Эльдар Иманкулов. "Серебро" завоевал Владимир Исаченко. На третьей строчке в турнирной таблице расположился Иван Литвиненко.





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