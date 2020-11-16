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Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдавии

Бывший премьер-министр Майя Санду: она набирает более 55% голосов.

Фото : ВВС16 ноября 2020, 06:45

По итогам подсчета более 98% бюллетеней во втором туре выборов президента Молдовы лидирует бывший премьер-министр Майя Санду, она набирает более 55% голосов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

У действующего главы государства - одного из самых пророссийских политиков на постсоветском пространстве Игоря Додона - более 44%.

Ранее отмечалось , что Санду лидирует в Кишиневе с 59,45% голосов. За Додона в столице проголосовали 40,55% избирателей. Додон также набрал 85,22% голосов избирателей Приднестровского региона.

По данным Центральной избирательной комиссии на 21:00 по местному времени, когда закрылись участки, явка составила 52,58%, в то время как в первом туре проголосовали только 42,73% избирателей.


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