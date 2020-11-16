Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС

В состав экипажа входят американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отправился в воскресенье к Международной космической станции (МКС), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 19:27 по времени восточного побережья США (06:27 по Нур-Султану понедельника) с космодрома на мысе Канаверал.

В состав экипажа Crew Dragon включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Ранее запуск был перенесен с 14 на 15 ноября из-за неблагоприятных погодных условий.

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