Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС
В состав экипажа входят американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отправился в воскресенье к Международной космической станции (МКС), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 19:27 по времени восточного побережья США (06:27 по Нур-Султану понедельника) с космодрома на мысе Канаверал.
В состав экипажа Crew Dragon включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.
Ранее запуск был перенесен с 14 на 15 ноября из-за неблагоприятных погодных условий.
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