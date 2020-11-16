Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 588 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 588 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 121 051 случай, из них:

в городе Алматы - 15253(+42),

в городе Нур-Султан - 15202(+44),

в ВКО - 13605 (+197),

в Атырауской области - 11435(+14),

в Карагандинской области - 10821(+17),

в ЗКО - 7499(+42),

в Алматинской области - 5374(+25),

в городе Шымкент - 5292(+0),

в СКО - 5046(+57),

в Павлодарской области - 5033(+49),

в Костанайской области - 4314(+51),

в Жамбылской области - 4258(+5),

в Акмолинской области - 4284(+35),

в Туркестанской области - 3439(+3),

в Мангистауской области - 3416(+0),

в Актюбинской области - 3412(+7),

в Кызылординской области - 3268(+0).

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