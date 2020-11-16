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Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 588 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Фото : zakon.kz.16 ноября 2020, 08:01

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 588 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 121 051 случай, из них:

в городе Алматы - 15253(+42),
в городе Нур-Султан - 15202(+44),
в ВКО - 13605 (+197),
в Атырауской области - 11435(+14),
в Карагандинской области - 10821(+17),
в ЗКО - 7499(+42),
в Алматинской области - 5374(+25),
в городе Шымкент - 5292(+0),
в СКО - 5046(+57),
в Павлодарской области - 5033(+49),
в Костанайской области - 4314(+51),
в Жамбылской области - 4258(+5),
в Акмолинской области - 4284(+35),
в Туркестанской области - 3439(+3),
в Мангистауской области - 3416(+0),
в Актюбинской области - 3412(+7),
в Кызылординской области - 3268(+0).


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