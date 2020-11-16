Коммунальщиков Мангистау обвиняют в создании ОПГ

Общая сумма ущерба составила более 500 млн тенге.

Департаментом экономических расследований по Мангистауской области КФМ МФ РК расследовано уголовное дело в отношении членов преступной группы в составе руководителей и должностных лиц ряда энергетических предприятий области, передает zakon.kz.

Следствием былл установлено, что члены ОПГ в период с марта по октябрь прошлого года используя лиц, обладающих специальными знаниями в области энергетики, на доучетных шинах производили закорачивание напряженческих и токовых цепей учета в подстанциях в Мунайлинском районе и Жанаозена.

Сообщается, что пособнические действия оказывал директор ГКП "Мангистауэнерго".

В отношении сотрудников ТОО "МАЭК-Казатомпром", ГКП "Мангистауэнерго", ГКП "Өзенэнергосервис" и других лиц заведено дело по семи статьям Уголовного кодекса РК и направлено в суд (создание и участие в ОПГ, вымогательство, рейдерство, уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, хищения бюджетных средств в особо крупном размере, легализация имущества, добытого преступным путем и злоупотребления должностными полномочиями). Всего обвиняются девять лиц, - сообщили в ДЭР.

Общая сумма ущерба, причиненного членами ОПГ, составила более 500 млн тенге. В целях возмещения ущерба наложены аресты на имущества подозреваемых и их банковские счета на сумму более 110 млн тенге.

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