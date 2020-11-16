КНБ РК ликвидировал наркогруппировку с интернет-магазином "Борат24"

Задержаны 34 участника транснациональной наркоструктуры.

В КНБ РК рассказали о ликвидации транснациональной наркогруппировки, передает zakon.kz.

С конца 2019 по октябрь 2020 года КНБ Республики Казахстан провел масштабную операцию по пресечению деятельности транснациональной преступной группы, осуществлявшей поставки синтетических наркотиков из-за рубежа в Казахстан, а также их изготовление и сбыт через интернет-магазин "Борат24", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В ноябре 2019 года в Кокшетау были задержаны пять региональных сбытчиков, распространявших синтетические наркотики через соцсети. 26 апреля текущего года ликвидировали лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков в Степногорске. Установлено, что действиями задержанных руководила координатор интернет-магазина "Борат24".

По итогам операции задержаны 34 участника транснациональной наркоструктуры, уничтожено восемь нарколабораторий. Изъято 40 кг психотропных веществ, завезенных в крупные города страны – Нурсултан, Алматы и Шымкент контрабандным путем. Ориентировочная цена розничной стоимости изъятого наркотика на черном рынке составляет 600 млн тенге (80 тыс. доз).

Помимо этого была пресечена деятельность незаконных криптобирж, которые организовали легализацию денег, вырученных от продажи наркотиков, путем проведения финансовых операций по приобретению биткойнов, и их вывозу за рубеж. При этом было выявлено шесть передвижных "майнинговых ферм", созданных для легализации полученных денег. Помощники наркоструктуры за два года (с января 2018 по декабрь 2019 года) легализовали средств на сумму более 2,5 млрд тенге.

Указанные факты зарегистрированы по п. 4 ст. 297, п. 2 ст. 264, п. 4 ст. 286 и п. 3 ст. 218 УК РК.

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