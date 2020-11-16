В нескольких областях Казахстана скрывали новые факты коронавируса 

Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное – очень опасное явление -Токаев.

В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев covid-19. Об этом сказал Президент Казахстана на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды. .

В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции. Речь идет о Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях. Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное – очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны. Происходит недооценка текущей ситуации, принимаемые меры страдают половинчатостью, эпиднастороженность среди граждан снижается. Это уже аксиома, которая касается многих стран мира, где такая тенденция тоже наблюдается. Следует признать, что данная проблема приобрела хронический характер и в нашей системе здравоохранения, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил министерству здравоохранения совместно с бюро национальной статистики разработать комплексные подходы по формированию, оценке и анализу медицинской статистики. Также поручено обеспечить режим полной готовности всех организаций здравоохранения. Это касается и военной медицины, которая должна быть готова к оперативному развертыванию сил и средств для борьбы с инфекцией.

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