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Президент Казахстана заявил о нарушениях в объектах здравоохранения

Он отметил недостаточную степень готовности медорганизаций.

Фото : Акорда16 ноября 2020, 18:50

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания с членами правительства обратил внимание на медорганизации, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поручил министерству здравоохранения совместно с бюро национальной статистики разработать комплексные подходы по формированию, оценке и анализу медицинской статистики. Также поручено обеспечить режим полной готовности всех организаций здравоохранения. Это касается и военной медицины, которая должна быть готова к оперативному развертыванию сил и средств для борьбы с инфекцией.

Проведенная недавно оценка медорганизаций показывает недостаточную степень их готовности. Нарушения выявлены в более чем половине объектов здравоохранения. Не проведено полное зонирование больниц, в результате сохраняется риск заражения пациентов и персонала. Практически во всех регионах отмечается неукомплектованность отделений реанимации. В частности, наблюдается нехватка отдельных лекарств и ряда медицинских изделий для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Регионы по своему усмотрению закупают препараты, не беря в расчет имеющиеся протоколы лечения, – сказал Токаев.


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