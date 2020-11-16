Президент Казахстана заявил о нарушениях в объектах здравоохранения

Он отметил недостаточную степень готовности медорганизаций.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания с членами правительства обратил внимание на медорганизации, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поручил министерству здравоохранения совместно с бюро национальной статистики разработать комплексные подходы по формированию, оценке и анализу медицинской статистики. Также поручено обеспечить режим полной готовности всех организаций здравоохранения. Это касается и военной медицины, которая должна быть готова к оперативному развертыванию сил и средств для борьбы с инфекцией.

Проведенная недавно оценка медорганизаций показывает недостаточную степень их готовности. Нарушения выявлены в более чем половине объектов здравоохранения. Не проведено полное зонирование больниц, в результате сохраняется риск заражения пациентов и персонала. Практически во всех регионах отмечается неукомплектованность отделений реанимации. В частности, наблюдается нехватка отдельных лекарств и ряда медицинских изделий для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Регионы по своему усмотрению закупают препараты, не беря в расчет имеющиеся протоколы лечения, – сказал Токаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!