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Экс-главврач детской больницы ремонтировал внедорожник на бюджетные деньги

В общей сложности он растратил шесть миллионов тенге.

Фото : Istock16 ноября 2020, 22:16

Четыре года ограничения свободы получил бывший главврач детской больницы Шымкента за посадку елок в родном ауле, передает zakon.kz.

Деньги на озеленение поселка он тратил из средств, выделенных на содержание лечебницы. Из бюджетных средств медик также ремонтировал внедорожник сына, значится в сюжете AstanaTV.

Согласно материалам дела, в общей сложности он растратил шесть миллионов тенге. Финансовые махинации Ануарбек Маймаков проводил в сговоре со своим бухгалтером. Она кстати, по данным суда, украла 19 млн тенге. На эту сумму, осужденная закупала товары для ремонта больницы у своих близких родственников. За это ей дали семь лет ограничения свободы.

Дочь является индивидуальным предпринимателем и точно также ИП является ее сестренка. Они как бы оказывали услуги, предоставляли разного рода товары, но формально. Но она перечисляла эти деньги и сама, же присваивала. В ходе судебного расследования эта сумма полностью ею погашена, - заявил судья каратауского районного суда Шымкента Момбек Амирбеков.

Маймаков также вернул всю сумму в ходе следствия. Но вину свою не признал. Он намерен обжаловать приговор.


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