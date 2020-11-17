В Казахстане был зафиксирован резкий взлет заболеваемости COVID-19

Число выздоровевших от коронавируса казахстанцев превысло 110 тысяч.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 602 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 121 653 случая, из них:

в городе Алматы - 15289(+36),

в городе Нур-Султан - 15235(+33),

в ВКО - 13826 (+221),

в Атырауской области - 11449(+14),

в Карагандинской области - 10841(+20),

в ЗКО - 7527(+28),

в Алматинской области - 5398(+24),

в городе Шымкент - 5297(+5),

в СКО - 5107(+61),

в Павлодарской области - 5083(+50),

в Костанайской области - 4371(+57),

в Жамбылской области - 4264(+6),

в Акмолинской области - 4317(+33),

в Туркестанской области - 3444(+5),

в Мангистауской области - 3416(+0),

в Актюбинской области - 3420(+8),

в Кызылординской области - 3269(+1).

За прошедшие сутки в Казахстане 438 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 49

Актюбинская область - 1

Атырауская область - 2

Восточно-Казахстанская область - 158

Жамбылская область - 5

Западно-Казахстанская область - 4

Карагандинская область - 70

Костанайская область - 10

Кызылординская область - 11

Павлодарская область - 50

Северо-Казахстанская область - 74

Туркестанская область - 4

Итого выздоровевших в Казахстане - 110382.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!