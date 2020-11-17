В Казахстане был зафиксирован резкий взлет заболеваемости COVID-19
Число выздоровевших от коронавируса казахстанцев превысло 110 тысяч.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 602 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 121 653 случая, из них:
в городе Алматы - 15289(+36),
в городе Нур-Султан - 15235(+33),
в ВКО - 13826 (+221),
в Атырауской области - 11449(+14),
в Карагандинской области - 10841(+20),
в ЗКО - 7527(+28),
в Алматинской области - 5398(+24),
в городе Шымкент - 5297(+5),
в СКО - 5107(+61),
в Павлодарской области - 5083(+50),
в Костанайской области - 4371(+57),
в Жамбылской области - 4264(+6),
в Акмолинской области - 4317(+33),
в Туркестанской области - 3444(+5),
в Мангистауской области - 3416(+0),
в Актюбинской области - 3420(+8),
в Кызылординской области - 3269(+1).
За прошедшие сутки в Казахстане 438 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 49
Актюбинская область - 1
Атырауская область - 2
Восточно-Казахстанская область - 158
Жамбылская область - 5
Западно-Казахстанская область - 4
Карагандинская область - 70
Костанайская область - 10
Кызылординская область - 11
Павлодарская область - 50
Северо-Казахстанская область - 74
Туркестанская область - 4
Итого выздоровевших в Казахстане - 110382.
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