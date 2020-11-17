Число смертей от пневмонии в Казахстане не снижается

За прошедшие сутки было зарегистрирован один случай с летальным исходом.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9 319 человека, среди которых 456 детей, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.

В стационарах находится – 3 126 пациент, на амбулаторном уровне – 6 193 человек. 220 человек находятся в тяжелом состоянии, 21– крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 17 ноября

За прошедшие сутки было зарегистрировано 23 случаев заболевания, один случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 54 человека.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 40 220, случаев с летальным исходом - 421, всего выздоровели – 29 634 человека.

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