Горячие новости
Читайте также

Число смертей от пневмонии в Казахстане не снижается

За прошедшие сутки было зарегистрирован один случай с летальным исходом.

Фото : Pixabay17 ноября 2020, 09:34

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9 319 человека, среди которых 456 детей, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.

В стационарах находится – 3 126 пациент, на амбулаторном уровне – 6 193 человек. 220 человек находятся в тяжелом состоянии, 21– крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 17 ноября

За прошедшие сутки было зарегистрировано 23 случаев заболевания, один случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 54 человека.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 40 220, случаев с летальным исходом - 421, всего выздоровели – 29 634 человека.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты