Для регистрации на Egov достаточно будет сфотографироваться

Сервис запустят до конца этого месяца.

На заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, что в ведомстве учли все обращения граждан по поводу онлайн-получения ЭЦП, поэтому запускают регистрацию в базе мобильных граждан при помощи биометрии, передает корреспондент zakon.kz.

Рассмотрели все обращения общества. Для среднестатистического гражданина основная сложность перейти на Egov это настройка ЭЦП, регистрация в базе мобильных граждан, - пояснил Мусин.

При этом он отметил, что для решения этого вопроса, на портале уже реализована регистрация при помощи биометрии.

Теперь чтобы стать пользователем Egov нужно просто навести телефон на свое лицо. Сейчас уже тестируемся в пилоте, планируем запустить до конца этого месяца, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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