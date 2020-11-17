Богатейший человек пожертвует миллиарды на борьбу с изменением климата

Средства получат 16 организаций.

Глава Amazon Джефф Безос намерен сдержать свое слово и пожертвовать 10 млрд долларов (4,28 трлн тенге) на борьбу с изменением климата, передает zakon.kz.

Собственный капитал богатейшего человека в мире оценивается в 183,6 млрд долларов.

Последние несколько месяцев я учился у группы невероятно умных людей, которые посвятили свою жизнь борьбе с изменением климата и его воздействием на сообщества по всему миру. Я вдохновлен тем, что они делают, и рад помочь им расшириться, - написал миллиардер в Instagram.

Средства получат 16 организаций, которые работают над инновационными, амбициозными и динамичными решениями.

791 миллион долларов пожертвований - это только начало моего 10-миллиардного обязательства финансировать ученых, активистов, НПО и других. Мы все можем защитить будущее Земли, приняв смелые меры уже сейчас, - отметил Безос.

В 2017 году Безос заявлял, что ежегодно продает акции Amazon на 1 млрд долларов для финансирования своего космического стартапа Blue Origin. Кроме того, глава Amazon в феврале этого года объявил о запуске Bezos Earth Fund для борьбы с последствиями изменения климата. Для благотворительного фонда Безос выделил 10 млрд — деньги пойдут на гранты ученым, активистам и организациям.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!