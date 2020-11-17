Курс доллара продолжает снижаться

Доллар подешевел еще на 1,54 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 427,90 тенге, снизившись на 1,54 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 427,9-429.6 тенге, евро – 508,3-511 тенге, рос. рубль - 5,58-5,63 тенге.

Между тем цены на нефть повысились на ведущих мировых биржах.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в январе на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $43,82 (+1,04) за баррель.

Средневзвешенная стоимость декабрьских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $41,34 (+1,21) за баррель.

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