Эпидрасследование проводится независимо от профессиональной принадлежности заболевшего.

Более 240 учителей заразились коронавирусом с начала учебного года в Казахстане, сообщила на брифинге председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

С начала учебного года в целом по республике зарегистрирован 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией среди персонала школы, — сообщила Есмагамбетова.

Она уточнила, что 241 случай – это случаи среди учителей школ по всей стране, во всех 17 регионах.

Эпидрасследование независимо от профессиональной принадлежности расследуется каждый случай коронавируса, это предусмотрено обязательно. Проводится расследование, устанавливаются контактные лица, проводятся противоэпидемические мероприятия в очагах, — добавила глава Комитета.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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