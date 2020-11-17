Горячие новости
Читайте также

В СКО прокомментировали "сокрытие новых случаев коронавируса"

При обработке статистических данных, вероятно, возникла ошибка, сказали в СКО.

Фото : Акимат Павлодарской области17 ноября 2020, 15:29

В Северо-Казахстанской области прокомментировали слова Президента о том, что в ряде регионов, в числе которых есть СКО, выявлены факты сокрытия новых случаев коронавируса. В регионе признали, что имеются расхождения в статистике, поэтому сейчас проводится соответствующая работа, передает zakon.kz.

Относительно заболеваемости - одна из самых высоких в республике, что свидетельствует о высоком уровне выявления заболевших. Расхождения - да, имеются. На данный момент разбираемся. В области зарегистрировано более 300 случаев завозных, среди которых жители других регионов, а также стран, которые входят в общую статистику.

При обработке статистических данных, вероятно, возникла ошибка, поэтому Президент поручил разобраться. Комплексные подходы по формированию оценки и анализа медицинской статистики. Данная работа проводится, соответственно, будем разбираться, - сказал руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Петропавловска Асет Жуматаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты