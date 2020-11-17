Более 12 тыс. казахстанских соцработников впервые пройдут тестирование

В основном блоке тестируемым будут заданы вопросы на знание законодательства, этических требований и решение практических задач.

В период с 23 по 27 ноября текущего года Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН РК) в целях повышения качества социального обслуживания проведет первое тестирование социальных работников, а также директоров медико-социальных учреждений, директоров центров занятости, заведующих отделений социальной помощи на дому, сообщает zakon.kz.

В общей сложности планируется протестировать более 12 тыс. человек.

Тестирование направлено на выявление уровня знания законодательных актов, стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, требований к этике социальных работников.

В основном блоке тестируемым будут заданы вопросы на знание законодательства, этических требований и решение практических задач.

Также предусмотрено измерение личностных характеристик через психологический тест с целью выявления наличия и уровня качеств, необходимых для осуществления функций социального работника.

В связи с тем, что подобное тестирование в масштабах страны проводится впервые МТСЗН РК не будет применять санкций к лицам, не набравшим проходной балл. Для тех, кто не наберет проходной балл, будут организованы обучающие семинары и повторное тестирование. Тех, кто отличится высокими результатами, планируется включить в кадровый резерв для последующего повышения в должности, привлечения в качестве экспертов для участия в проектах республиканского и областного значения. Также их кандидатуры будут рекомендованы для включения в Экспертный совет по социальной работе при МТСЗН РК и на иные ответственные общественные позиции.

Кроме того, для лиц, набравших высокие результаты по итогам тестирования, планируется организовать специальные семинары по передовым технологиям социальной работы.

Данный проект реализуется Министерством труда и социальной защиты населения РК при поддержке Фонда Первого Президента РК – Елбасы и Unicef Kazakhstan.

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