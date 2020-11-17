Почему занижали статистику по коронавирусу, рассказали в департаменте СЭК ВКО

Во второй половине октября нами был запущен Центр локализации очагов, куда непосредственно со всех лабораторий области поступают сведения обо всех ПЦР-положительных пациентах.

Фото : yk-news.kz

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области признали факты занижения статистики по коронавирусу, передает zakon.kz. Относительно занижения статистики заболеваемости в области сообщаем, что действительно такие факты имели место в начале октября текущего года. Об этом информировано Министерство здравоохранения РК. Но во второй половине октября нами был запущен Центр локализации очагов, куда непосредственно со всех лабораторий области поступают сведения обо всех ПЦР-положительных пациентах на COVID19 в разрезе всех районов и городов, - сообщили в ведомстве. Как отмечается, после чего по месту жительства местными органами полиции, здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы проводится их изоляция, устанавливаются контактные лица каждого пациента для дальнейшего наблюдения и обследования. В настоящее время все ПЦР-положительные и контактные находится под контролем. Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев возмутился фактами сокрытия новых случаев коронавируса в ряде регионов.

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