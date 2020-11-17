Что делать, если "Сергек" не работал во время ДТП

Как объяснили в профильном госоргане, компания, курирующая работу "Сергек", платит большие неустойки в случае, если на момент ДТП камера не работала.

Не зафиксированный на камеру "Сергек" ДТП, можно будет отследить на камерах, установленных в рамках проекта "Безопасный город", сообщила в ходе брифинга на площадке "Antikor ortalygy" руководитель управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан Ботагоз Касабек, передает корреспондент zakon.kz.

Мы ведем работы, чтобы ДТП всегда фиксировались. На самом деле, если камеры не работают, то наш частный партнер платит большие неустойки. Камера не может не работать больше часа, — заявила Ботагоз Касабек.

Однако, если в течении этого часа произошло ДТП, то, по ее словам, есть возможность увидеть произошедшее по другим камерам, которые устанавливаются в рамках проекта "Безопасный город".

Есть камеры, которые ставят в домах. Некоторые из них стоят с обзором на улицу. Плюс есть камеры на высотных зданиях. Они также записывают. Они подключены не к "Сергеку", а в рамках проекта "Безопасный город", — добавила глава управления.

Кроме того, по ее словам, в таких ситуациях жители могут обратиться напрямую в управление цифровизации и государственных услуг столицы.

Можете написать письмо в наше управление цифровизации, потому что мы являемся государственным партнером. Потому что бывали ситуации, конечно, это не всегда и не хочу говорить плохо про других, но бывали ситуации, когда сотрудник, прибывший на место аварии, не смотрел на камеры. Если такая ситуация произошла, а по прибытию сотрудник говорит, что камера не работала, то прошу писать и звонить в наше управление, чтобы мы могли подтвердить. Есть сайт www.digital.astana.kz, где есть номера управления всех сотрудников, в том числе и мой. Можете найти нас в социальных сетях, мы всегда отвечаем и оперативно решаем вопросы, — объяснила Ботагоз Касабек.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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