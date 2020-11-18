Жители села Алматинской области топят снег в кастрюлях из-за отсутствия воды

Сельчане во всем винят компанию, которая обещала провести воду в их дома.

Сельчане Алматинской области радуются снегопаду, который случился в регионе минувшей ночью, сообщает zakon.kz со ссылкой на Телеканал КТК.

Теперь люди топят снег, чтобы добыть воду. Без нее они живут уже больше года. Все это время главным источником оставался водовоз. Он приезжал в аул два раза в неделю. Но иногда машина ломалась, и тогда у местных начинались проблемы. Сельчане во всем винят компанию, которая обещала провести воду в их дома. За это они заплатили 5 миллионов тенге. Но работы так и не завершились.

Местная жительница Айсулу Кантаева рассказала, что может растопить до 20 кастрюль снега в день. Талой водой она стирает вещи и моет посуду. Мать четверых детей признается, что зиме очень рада. А вот летом приходится очень сложно - в поселке вообще нет воды.

В месяц на воду уходит 15-20 тысяч тенге. Это очень сложно. У нас в семье зарабатывает только муж. Еще и за этот дом мы платим кредит. Половина пособия на четверых детей уходит на покупку воды. Покупной водой пользуемся только для питья. Чтобы постирать белье и помыть посуду, приходится кипятить снег, - рассказала женщина.

В таких условиях живут 150 семей поселка Байтобе. Местные жители говорят, что заплатили деньги некой компании за то, чтобы в аул подвели воду.

Мы с этим человеком познакомились в прошлом году, где-то в сентябре. Он обещал, что в октябре – через месяц – всем даст воду. Чтобы подключить воду, (надо заплатить) 170 тысяч, но кто как может. Допустим, некоторые сразу отдали 170, некоторые – 50, некоторые – 100 тысяч. Набралось где-то около 5 миллионов, - сообщил Мулдахмат Турдакунов.

Сельчане говорят, что глава строительной компании на контакт не идет, а в офисе уже никого нет.

Сейчас жителей поселка спасает водовоз, но скоро они лишатся и этого источника воды. Строящаяся магистраль перекроет единственную дорогу в село.

По словам чиновников, поселка Байтобе по документам не существует. Он появился на месте дачного массива.

Если они дачный кооператив, то есть один человек у них председатель, они объединились, дома там построили. Они должны по закону Республики Казахстан обеспечивать полностью инфраструктуру и себя сами, - говорит аким Иргелинского сельского округа Абылай Искаков.

Но все же в акимате пообещали разобраться. Жителям поселка посоветовали обратиться в полицию и написать заявление на коммунальную компанию.

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