"Местный авторитет" вымогал деньги у подростков в Алматинской области

Все фигуранты задержаны.

28-летнего жителя поселка Балпык би подозревают в вымогательстве, передает zakon.kz.

Полицейские установили 18-летнего пострадавшего. По его словам, незнакомый мужчина у одного из торговых домов представился "местным авторитетом" и потребовал в течение недели отдать определенную сумму денег.

Он также угрожал, что в случае обращения в полицию, парня будут преследовать сообщники, так как он "имеет большие связи в преступной среде". Через несколько дней подростку позвонили, он отдал деньги.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 194 ч.1 УК РК. Все фигуранты задержаны.

Основной подозреваемый ранее дважды привлекался к уголовной и административной ответственности за хулиганство и мелкое хулиганство. Задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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