Горячие новости
Читайте также

"Местный авторитет" вымогал деньги у подростков в Алматинской области

Все фигуранты задержаны.

Фото : Pixabay18 ноября 2020, 09:27

28-летнего жителя поселка Балпык би подозревают в вымогательстве, передает zakon.kz.

Полицейские установили 18-летнего пострадавшего. По его словам, незнакомый мужчина у одного из торговых домов представился "местным авторитетом" и потребовал в течение недели отдать определенную сумму денег.

Он также угрожал, что в случае обращения в полицию, парня будут преследовать сообщники, так как он "имеет большие связи в преступной среде". Через несколько дней подростку позвонили, он отдал деньги.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 194 ч.1 УК РК. Все фигуранты задержаны.

Основной подозреваемый ранее дважды привлекался к уголовной и административной ответственности за хулиганство и мелкое хулиганство. Задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты